Castel Volturno, l’ex Consigliere Luise: “ADL non vuole lasciare Castel Volturno. Ho sentito Al Thani, sono interessati a comprare il Napoli”

Antonio Luise, immobiliarista ed ex consigliere comunale di Castel Volturno, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Salite sulla Giostra, in onda su Stile Tv. Si è parlato a proposito della questione Centro Sportivo, oltre che di una clamorosa indiscrezione riguardante dei possibili acquirenti per il Napoli, ovvero la famiglia Al Thani. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Ho letto la notizia di Succivo, domani leggeremo di Mondragone e dopodomani di Cellole! Ho imparato quindi a non leggere più queste notizie perchè sono bravi a depistare e mi auguro che sia solo un problema di depistaggio e non di finire l’anno per capire se Conte resta o meno. 15 giorni fa il Napoli ha fatto una proposta per acquistare l’ex Holiday Inn più i campi su cui si allena ora la squadra. La famiglia Coppola ha risposto un no secco, per cui ciò che posso dire è che da Castel Volturno il presidente non vuole andare via. Conosco bene le difficoltà di Qualiano. Non ho mai creduto all’ipotesi Qualiano perchè è zona bradisismica, poi avere le autorizzazioni non è semplice e poi so che il presidente vuole stare vicino al mare e alla pineta”.

“Ho parlato proprio io con Coppola un anno fa, mi impegnai per trovare un punto di incontro per prolungare il contratto di fitto per altri 5 anni. Coppola mi ha sempre detto che nel 2026 non li avrebbe cacciati via perchè c’è l’opzione di un altro anno. Se volete sapere la mia, credo che De Laurentiis stia aspettando di trovare un accordo con Coppola. Poi, Conte gli ha chiesto un centro per cui se resta il tecnico dovrà per forza comprarlo, altrimenti potrà temporeggiare ancora. Trovare un altro posto come Castel Volturno non è facile, è questa la verità!”

“Il 1 settembre non credo che De Laurentiis metterà la prima pietra, non accadrà nulla perchè per avere le autorizzazioni per fare un centro sportivo come vuole fare De Laurentiis ci vuole tempo, non si fa in 2 mesi. De Laurentiis avrebbe dovuto comprarlo a dicembre per farlo a settembre ecco perchè dico che sta aspettando di capire se resta Conte o meno. Se resta è obbligato a farlo, in caso contrario aspetterà un altro anno anche perchè da qui a un anno possono accadere tante cose, anche che De Laurentiis venda il Napoli! Ho avuto il piacere di stare con la famiglia Al Thani che ancora oggi è interessata a comprare il Napoli per cui se arriva ad un miliardo e 3, De Laurentiis lo vende subito anche perché queste beghe di terreni e campi sportivi non le vuole. Sta aspettando di capire se il Napoli vince lo scudetto, se Conte resta e magari tra un anno se ne parla per il centro sportivo”.