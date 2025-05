Quanto guadagnerà il Napoli dalla partecipazione alla prossima Champions? La cifra minima è già da urlo

In attesa di capire se sarà Scudetto oppure no, il Napoli si è assicurato la partecipazione alla prossima Champions League 2025-2026. Dopo il 10° posto dello scorso anno, gli azzurri tornano nella massima competizione europea e sarà la prima volta con la nuova formula a campionato. Calcio e Finanza ha stimato i ricavi minimi della squadra di Antonio Conte, che saranno più precisi solo quando verranno rese note tutte le 36 squadre che prenderanno parte alla competizione. Il Napoli dovrebbe guadagnare di base 43,55 milioni di euro, ai quali andranno aggiunti ulteriori introiti derivanti da vittorie e piazzamento finale. La somma deriva da: 18,62 milioni di bonus per la partecipazione (cifra in crescita rispetto ai 15,64 milioni del ciclo 2021-2024); un premio minimo per i risultati (275mila euro); circa 15,7 milioni dalla quota europea delle somme derivanti dal pilastro “value”, un nuovo segmento pensato dalla UEFA per accorpare market pool (il valore del mercato dei diritti televisivi) e il ranking storico/decennale; quasi 9 milioni dalla quota non europea dello stesso meccanismo. Sommando tutto, anche nel peggior scenario possibile (zero vittorie e ultimo posto nel girone unico), il Napoli porterà a casa oltre 43 milioni.