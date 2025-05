Orsi: “Attualmente conta solo il risultato. Senza l’infortunio di Neres, Raspadori non avrebbe mai giocato”

Nando Orsi è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del Calcio‘ sottolineando come in questa fase della stagione le squadre cerchino solo il risultato: “A livello di gioco, penso che nell’ultimo turno di campionato si sia visto il numero più ampio di partite brutte. Dopo però si vanno a leggere i risultati e si vede che le squadre più forti hanno vinto producendo il minimo sforzo. In questo momento conta solo il risultato e, dal mio punto di vista, se il Napoli perdesse questo campionato andrebbe ‘sportivamente’ menato. Capisco la scaramanzia dei tifosi e di Conte, ma mi risulta difficile pensare che gli azzurri possano non vincere questo Scudetto. Dovrebbe succedere solo una catastrofe, che sarebbe attribuibile solo all’allenatore e alla squadra”.

Orsi si è soffermato sullo stato di forma di uno degli Azzurri, Giacomo Raspadori: “Ha portato 10 punti al Napoli in questa stagione, ma se non ci fosse stato l’infortunio di Neres non avrebbe mai giocato. Ogni tanto anche gli allenatori dovrebbero capire che non bisogna scoprire così i giocatori, ma bisognerebbe sfruttare la panchina a disposizione”.