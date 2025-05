Il Mattino-Il Napoli interessato a Miguel Gutierrez del Girona

Il Napoli sta iniziando a muoversi per potenziare la squadra in vista della prossima stagione che lo vedrà impegnato nuovamente in Champions League.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la squadra del patron De Laurentiis avrebbe iniziato a sondare il terreno per il difensore del Girona Miguel Gutierrez: “È un bel mercato quello che è nei piani di Giovanni Manna. Nel rispetto dei parametri che De Laurentiis ha definito: ovvero stipendio non superiore ai 3 milioni e monte ingaggi che non deve superare i 100 milioni complessivi. Conte le sue idee le ha già illustrate nei dettagli al direttore sportivo che ha sondato, in queste settimane, anche attraverso Maurizio Micheli, una ventina di calciatori. Conte è stato e sarà chiaro: sette colpi in entrata e tra questi tre attaccanti e un altro rinforzo a sinistra: non a caso a Girona, in Catalogna, gli osservatori del Napoli hanno allungato le mani su Miguel Gutierrez Ortega, 23 anni. La prima cifra chiesta dal club spagnolo è stata di 30 milioni, ma Manna ne ha offerto la metà, più una serie di bonus. La trattativa è ben avviata anche col terzino: 4 anni a 2 milioni. Potrebbe essere uno dei primi nomi da mettere sul tavolo del nuovo Napoli, costruito da Manna e Conte. Con la supervisione di De Laurentiis“.