L’edizione attuale de Il Mattino analizza il momento che sta vivendo Aurelio De Laurentiis. Stando al quotidiano, il Napoli è focalizzato sul presente, ma con uno sguardo decisamente orientato alla crescita. Il presidente punta a costruire una società sempre più solida e prestigiosa, non limitandosi solo all’acquisto di calciatori, ma investendo anche nella creazione di infrastrutture significative. Conte infati avrebbe sensibilizzato De Laurentiis non solo sull’importanza dei giocatori, ma anche delle strutture. Per questo motivo, il presidente sta accelerando i lavori per il nuovo centro sportivo, con Qualiano che sembra essere una delle opzioni più avanzate. Allo stesso tempo, si impegna a collaborare con il Comune per migliorare ulteriormente lo stadio Maradona, rendendolo più accogliente. L’obiettivo è un progetto ambizioso che riguarda entrambe le case del Napoli: quella per gli allenamenti settimanali e quella per le partite nel weekend. Sul versante sportivo, De Laurentiis non vuole lasciare nulla al caso. Si adopera per evitare di arrivare a giugno senza un piano definito e prevede un incontro a breve con Antonio Conte, ritenuto non solo l’allenatore attuale ma presumibilmente anche quello futuro. L’intento del presidente è fare tutto il necessario per rendere il Napoli sempre più forte e competitivo su tutti i fronti.