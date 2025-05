Come sta Lobotka? Oggi sarà valutato, c’è una sensazione per domenica

Unica nota stonata nella serata di Lecce è stato l’infortunio di Lobotka, uscito poco dopo l’inizio del secondo tempo per una distorsione alla caviglia. Ci sono stati giorni di apprensione, ma pare che per il calciatore non si tratti di nulla di grave. Il Corriere dello Sport parla di una sua possibile titolarità già nella prossima partita con il Genoa: “Oggi sarà valutato, Conte spera di averlo a disposizione subito contro il Genoa. La sensazione è che stringendo i denti potrebbe farcela per domenica. Si attende l’ok dello staff medico, lo slovacco non si tirerà indietro”.