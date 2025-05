Zazzaroni: “Conte alla Juve? Non si sa mai”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Pressing , in onda sui canali Mediaset:

“Conte non va alla Juve? Io ad oggi ci metto la firma, poi se De Laurentiis impazzisce e dice a Conte ‘guarda va bene così, non ti do questi giocatori ed in Champions gioca Zazzaroni’ allora Conte può dire me ne vado. Ma non ci sono in questo momenti gli elementi per dire cose del genere, poi nel calcio non si sa mai, ho visto Ronaldo al Milan, Conte all’Inter, Capello alla Juve, può succedere tutto“.