Titolo assegnato in Bundesliga: finalmente festeggia Harry Kane

Altro importante verdetto nei principali campionati europei.

Dopo Liverpool in Premier e PSG in League 1 (entrambe invero senza troppa fatica), si conclude anche il campionato tedesco.

Il Bayern Monaco ieri ha vinto la Bundesliga, a due giornate dal termine è ormai impossibile per il Bayer di Leverkusen raggiungere i bavaresi.

Non è certo un evento isolato: la corazzata tedesca, dominatrice in patria e spesso protagonista in Europa, ieri si è fregiata del titolo numero 34.

Fa notizia invece, e anche simpatia, il fatto che il centravanti inglese del Bayern Monaco e della nazionale solo adesso, alla soglia dei 32 anni abbia conquistato un titolo.

Bomber di razza, nella lunga carriera al Tottenham non aveva mai primeggiato; sfortunato anche in nazionale, con i due secondi posti agli europei 2024 e 2024.

Che dire, il valore e l’impegno premiano sempre; può finalmente festeggiare Harry.