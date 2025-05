Stasera occhio al Genoa, tutti i dettagli possono fare la differenza

In serata si completa la 35ª giornata del massimo campionato, con il posticipo Genoa -Milan.

Troppo importante la posta in palio per gli azzurri guidati da Conte. Stasera possiamo scommettere che tantissimi occhi di fede azzurra guarderanno la gara del Ferraris.

I prossimi avversari del Napoli hanno due pedine importanti in diffida: Pinamonti e Thorsby. Cartellino giallo indigesto per loro, nel caso dovessero subirlo non sarebbero della partita di domenica sera al Maradona.

In questo finale così tirato e incerto anche un piccolo dettaglio può essere determinante.

Buona visione quindi a Conte e agli uomini del suo staff: che possano trarne tutte le migliori indicazioni per impostare efficacemente la prossima sfida.