Sindaco Cardito a Radio Marte – ” Consegneremo le chiavi della città a Buongiorno, ecco il motivo “

Giuseppe Cirillo, sindaco di Cardito, ha annunciato a Radio Marte l’intenzione di consegnare le chiavi della città ad Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, date le sue origini che lo legano alla città. Un riconoscimento sicuramente speciale per il giocatore azzurro. Di seguito un estratto delle dichiarazioni del sindaco:

“ Siamo molto felici di poter consegnare questo simbolo cittadino ad Alessandro Buongiorno, in ossequio alle sue origini carditesi. Ci ha colpito molto Alessandro quando, nel corso di un’intervista con il comico Vincenzo Comunale, ha dichiarato le sue origini precisando che “sono carditesi” e non “semplicemente napoletane”, Ci ha onorato, come ci onorano le origini carditesi dei “The Kolors”. Il 14 aspettiamo Buongiorno in Comune per la consegna delle chiavi della città. “