Santacroce a Radio Marte – ” La difesa del Napoli è clamorosa, il merito è di Conte ! “

Fabiano Santacroce, ex giocatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni in merito al Napoli:

” La difesa del Napoli è eccezionale, stiamo assistendo a dei numeri mostruosi. Oltre che i meriti dei giocatori, che sono coloro che vanno fisicamente in campo, bisogna sottolineare quelli di Conte per ciò che sta facendo da quando è arrivato. La prima cosa che ha fatto è stata quella di garantire al Napoli una fase difensiva notevole. Tutti si sacrificano e danno una mano per difendere, rendendo il Napoli una squadra alla quale è davvero difficile segnare. Nel calcio ci sono vari momenti nel corso di una stagione e gli allenatori bravi sono quelli che riescono a gestire al meglio queste situazioni cangianti, e Conte in questo è stato bravissimo, anche perché il Napoli da gennaio in poi è stato colpito da tanti infortuni. Per esempio l’assenza di David Neres ha limitato molto l’impiego del 4-3-3, quindi trovo giusto che Conte abbia deciso di badare soprattutto a non prendere gol in questo finale di stagione. E’ giusto essere cauti sulle possibilità di vittoria del titolo. Al di là della scaramanzia, e ormai anche in questo mi sento napoletano al 100%, c’è da sottolineare che tutti quelli che ora sfideranno il Napoli capolista vorranno fare bella figura. In tal senso il Genoa non verrà a Napoli a fare la comparsa, anzi, mi aspetto che faccia ancora di più la ‘guerra’, calcisticamente parlando. “