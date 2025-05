Sabatini a Mediaset – ” Napoli ? Questa rosa è figlia di quella dello scudetto, non è un miracolo ! “

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione ” Pressing “. Di seguito le sue dichiarazioni in merito al Napoli:

“ C’è un grande equivoco sul Napoli. Per me la rosa non è figlia del decimo posto, ma è figlia dello Scudetto. Osimhen-Kvara-Kim? Al posto di Kim c’è Buongiorno, al posto di Kvara c’è Neres o Raspa, al posto di Osimhen c’è Lukaku, al posto di Zielinski c’è McTominay, è un po’ peggio, sì, ma non mi sembra così tanto peggio. L’anno scorso con gli stessi dello Scudetto senza Kim arriva decima, ma fu una sciagura e con una guida normale poteva ripetersi. Impresa, straordinaria sì, prodigio ok, ma quando sento miracolo…. “