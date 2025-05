Repubblica – ” Già deciso il futuro di Osimhen, ecco dove andrà “

Antonio Corbo, giornalista, nel suo editoriale per la Repubblica si è anche soffermato sui movimenti di calciomercato del Napoli. Infatti, secondo quanto riportato da lui, il futuro di Victor Osimhen sarà con ogni probabilità in Arabia, dove due club sarebbero pronti ad acquistare l’attaccante già nella prima mini sessione di calciomercato, prevista per gli inizi di Giugno. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“ Gli arabi sono interessati a Osimhen per presentarsi più forti al mondiale Fifa, 14 giugno-13 luglio. Il bonifico di 75 milioni arriverà dall’Al Hilal di Rijad o da Al Ahli, la “Città giardino” degli Emirati. Ma De Laurentiis spazia volentieri negli affari. Da Lukaku al cinema troverà l’idea. “