Marchegiani a Sky – ” Conte entra nella testa di tutti, è un vincente ! “

Gianluca Marchegiani, ex giocatore, è intervenuto a ” Sky Calcio Club “, programma di Sky, dove ha parlato del Napoli e del lavoro svolto da Antonio Conte. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

” Non si vince solo giocando bene, il Napoli è stato bravissimo a trovarsi in quella posizione e grazie anche ad un allenatore che è un vincente, ha costruito una squadra sul convincere i giocatori a mettersi a disposizione di quello che serve. Tutti lo fanno. ”

” Prima parlavamo della partita di Lukaku contro il Lecce. Dal punto di vista tecnico è stato di bassissimo livello, a mio parere personale. Però estremamente funzionale a quello che serve alla squadra. Perchè lui lotta, si sacrifica, è un riferimento, anche se non prende palla non si demoralizza, continua a lottare fino alla fine, incita i compagni. Perciò nel contesto della squadra diventa fondamentale, in questo lui è stato bravissimo. “