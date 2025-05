La Gazzetta riporta: già finita la stagione di Alessandro Buongiorno

La Gazzetta dello Sport di stamattina riferisce di una brutta notizia per gli azzurri. Il forte difensore centrale Alessandro Buongiorno avrebbe già terminato la sua stagione.

Purtroppo non si evidenziano margini per un suo recupero in extremis, nemmeno per le ultime due gare di Parma e in casa con il Cagliari.

La lesione distrattiva del muscolo adduttore della coscia destra che ha fermato il ragazzo contro il Torino priverà Conte di un altro centrale difensivo.

Anche la prima riserva Juan Jesus – quasi sempre disimpegnatosi bene quando chiamato in causa – ha anzitempo concluso la sua annata.

Coperta cortissima in difesa: a mister Conte resta la soluzione Oliveira per un affidabile 4-4-2 ed il solo Rafa Marin come alternativa. Altre soluzioni, tutte da inventare, sarebbero solo dettate dalla piena emergenza.