Ipotesi Musso per la porta: possibile ritorno in Serie A per l’argentino

Il Napoli guarda al futuro tra i pali e mette nel mirino Juan Musso. Il portiere argentino, attualmente in prestito all’Atlético Madrid, potrebbe tornare in Serie A nella prossima stagione, e il club partenopeo è pronto a inserirsi nella corsa.

Musso, ex Atalanta, non ha trovato spazio nella capitale spagnola, complice la presenza ingombrante di Jan Oblak. In Liga solo una presenza all’attivo, più qualche apparizione nelle coppe: la finale di Supercoppa e il cammino in Coppa del Re fino alla semifinale. Un bottino decisamente magro per un portiere che, a 30 anni, cerca riscatto e continuità.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli sta valutando diversi profili per il ruolo di numero uno, in vista della prossima stagione. La situazione contrattuale di Musso può facilitare la trattativa: l’Atlético Madrid ha un obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro, subordinato ad alcune condizioni che, stando alle indiscrezioni, sarebbero già state raggiunte – come il numero minimo di presenze in panchina.

In un contesto dove il Napoli è alla ricerca di un portiere affidabile, esperto e pronto a rimettersi in gioco, Musso rappresenta una pista concreta. Il suo ritorno in Serie A non sarebbe solo una scelta tecnica, ma anche strategica: l’argentino conosce bene il campionato italiano, e potrebbe offrire le garanzie necessarie per affrontare le ambizioni azzurre nella prossima stagione.

La porta del Napoli, dunque, potrebbe presto parlare di nuovo spagnolo-argentino. E per Musso, sarebbe l’occasione perfetta per tornare protagonista.