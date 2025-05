Il Mattino – ” Adl pronto ad accontentare Conte: ecco quanti acquisti chiede il mister “

L’edizione odierna de il Mattino si è soffermata sul presunto incontro che ci sarà questa settimana tra Aurelio de Laurentiis e Antonio Conte. Il presidente del Napoli, secondo quanto riportato dal quotidiano, sarebbe pronto ad accontentare le richieste del mister salentino: 8 acquisti per la prossima stagione, di cui tre in attacco. Conte è consapevole che il club non supererà la soglia dei 100 milioni per quanto riguarda il tetto ingaggi, ma è pronto ad investire per bene nella prossima sessione di calciomercato per migliorare la squadra il più possibile. Insomma, un matrimonio destinato a continuare: il mister ha un bel feeling con la città e sa bene che l’autonomia che possiede a Napoli, difficilmente può trovarla in un’altra società.