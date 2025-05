Genoa Milan, le formazioni ufficiali. Quante sorprese nei rossoneri !

E’ Genoa Milan il match conclusivo della 35esima giornata di Serie A. A sfidarsi due squadre che hanno poco da chiedere a questo campionato, con il Genoa già salvo e quindi con la mente sgombra da pensieri, invece il Milan con la testa probabilmente tutta concentrata sulla finale di Coppa Italia, che giocherà contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Non mancano le soprese nella formazione dei rossoneri, con Conceicao che lascia in panchina Leao e lancia Lotfus-Cheek dal primo minuto. Viera invece schiera il giovane Norton-Cuffy e Messias, ex della partita. Di seguito le formazioni ufficiali:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Messias, Thorsby; Pinamonti. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Vitinha, Bani, Ekhator, Otoa, Badelj, Kassa, Zanoli, Ahanor, Venturino. Allenatore: Patrick Vieira.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Loftus-Cheek; Jovic. A disposizione: Sportiello, Torriani, Gimenez, Leao, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Walker, Bartesaghi, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Musah. Allenatore: Sergio Conceicao.