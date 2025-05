Gds – ” Napoli, Lukaku e Mctominay in sintonia perfetta con Conte “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è soffermata sui due protagonisti del Napoli in questa stagione, cioè Romelu Lukaku e Scott McTominay e del loro rapporto con Antonio Conte. Ecco un estratto dell’articolo:

” Lukaku sapeva bene sin dal principio che tipo di stagione avrebbe vissuto. Lui e Antonio sono come padre e figlio (sportivamente parlando) ed è chiaro che il tecnico da Romelu si aspetta sempre qualcosa in più. Non gli viene perdonato nulla, proprio perché deve essere lui il primo a dare l’esempio. E McTominay ha capito presto il valore del suo allenatore. “