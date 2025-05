De Maggio: “Conte top player, meglio di Spalletti”

Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Pressing, in onda sui canali Mediaset, soffermandosi su Antonio Conte:

“Nutro una profonda stima per Spalletti, ma è doveroso sottolineare un aspetto: Conte è al suo primo anno e ha dovuto fare a meno di due colonne come Kvaratskhelia e Osimhen rispetto al Napoli campione d’Italia. Nonostante questo, sta realizzando qualcosa di straordinario. Conte è un autentico top player. Uno così, in Italia, non ce l’ha nessun altro“.