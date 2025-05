CorSera – ” Conte pretende molto, se vince può anche salutare “

Si fermeranno mai le voci intorno ad Antonio Conte, riguardo il suo possibile addio a fine stagione ? Probabilmente no. L’edizione odierna del Corriere della Sera ha parlato proprio del futuro del miser salentino, di seguito un estratto:

” Due giorni di riposo dopo la vittoria con il Lecce, poi la solita e intensa settimana di lavoro, probabilmente anche un appuntamento con De Laurentiis nel frattempo rientrato dalle Maldive. Conte vince, poi può anche salutare. E non e un luogo comune. Il comandante ha bisogno di alzare l’asticella per restare, convincersi che si può andare oltre. Non è una pretesa ma una esigenza. Vuole scrivere la storia e pretende che sui libri ci sia il suo nome. Costi quel che costi. “