Carnevale a KKN – ” Io lo dissi che con Conte il Napoli avrebbe fatto molto bene. Solet e Lucca ? Hanno mercato.. “

Andrea Carnevale, responsabile scouting dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

“ A inizio stagione dissi che il Napoli, avendo preso Conte, sarebbe stata una garanzia. Poi sono arrivati giocatori che sono stati determinanti per lo scudetto. Su Conte non c’è nulla da dire, un mese fa il Napoli era in seria difficoltà di risultati. Oggi c’è qualche problema fisico di troppo e le mosse di Conte, tipo quella di Spinazzola alto, sono state vincenti. Il Raspadori messo vicino a Lukaku ha dato i suoi frutti, per me con loro due insieme la squadra funziona ancora di più. Raspadori è quel giocatore di movimento che dà una grande mano a Lukaku, è molto mobile e mi ricordano la coppia Careca-Carnevale. “

“ Lukaku? In questo momento non è decisivo in zona goal, ma fa un gran lavoro. La sua presenza è una gran cosa, poi ogni tanto il suo goal lo fa. Udinese? Abbiamo giovani forti, sabato abbiamo fatto una grande partita a Cagliari. M’aspetto che qualche squadra si presenterà a fine stagione per chiederci qualche giocatore. “

” Solet e Lucca? Hanno mercato, Lucca sembra un giovane Carnevale ed è in rampa di lancio. Se dovessero restare ad Udine allora potremmo parlare di salvezza già acquisita l’anno prossimo. Lucca e Lukaku insieme? Sono due attaccanti simili, sono entrambi fortissimi. Se stai in difficoltà ti affidi a due animali del genere che possono fare la differenza. “