Braglia: “Scudetto già del Napoli al 99,9%. Inter stanca”

L’ex portiere Simone Braglia, intervenuto ai microfoni di Maracanà su TMW Radio, non ha dubbi: il Napoli ha ormai messo le mani sullo scudetto. Secondo Braglia, la squadra di Antonio Conte ha preso un vantaggio decisivo, complice anche un calendario favorevole e la flessione dell’Inter.

“Al 99,9% lo Scudetto è del Napoli”, ha sentenziato Braglia. “Il Lecce è in lotta per la salvezza, è vero, ma al Napoli potrebbe bastare anche solo un punto. La vera incognita è l’Inter, che ora insegue e che difficilmente riuscirà a vincere tutte le partite che restano”.

Secondo l’ex estremo difensore, il problema principale dei nerazzurri risiede proprio nella loro programmazione stagionale: “La rosa dell’Inter non era strutturata per competere fino in fondo su tre fronti. Hanno comunque onorato tutti gli impegni, ma il calendario fitto, e soprattutto il viaggio per la Supercoppa, hanno pesato tanto”.

Braglia ha poi commentato l’atteggiamento di Antonio Conte, che nonostante il vantaggio continua a tenere alta la tensione: “Fa bene a non abbassare la guardia. A Lecce avranno anche la spinta del pubblico, un’arma in più per chiudere il discorso scudetto”.

Spazio anche alla lotta Champions, con particolare attenzione al match tra Bologna e Juventus: “Non vedo come possa vincere la Juve. Il Bologna è in fiducia, può battere chiunque in casa. Dall’altra parte c’è una Juve che non sembra in sintonia con la sua storia, manca brillantezza e determinazione”.

Infine, Braglia ha pronosticato anche un sorpasso importante nella corsa alla Champions: “Domenica sera la Roma sarà quarta. La Fiorentina è un’avversaria tosta, ma la squadra di De Rossi ha qualcosa in più, soprattutto ora che sente profumo d’Europa”.