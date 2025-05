Bergomi a Sky – ” Il Napoli sa gestire le partite, ma pecca in un aspetto “

Beppe Bergomi, ex giocatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a ” Sky Calcio Club “, programma di Sky, ed ha analizzato il modo in cui il Napoli affronta le partite. Di seguito un estratto:

“ La squadra di Conte quasi sempre è andata in vantaggio, quindi nella gestione ogni tanto è andata in sofferenza nella parte finale. Ma vediamo tutte le squadre nel finale difendono, magari non è stata abile a chiudere le gare. Ma le due partite in casa dove è andata sotto e nel secondo tempo ha martellato, con la Juve e con l’Inter, una l’ha vinta e l’altra l’ha pareggiata. In quelle due partite ti ha fatto vedere è capace anche di giocare un calcio bello, non solo un calcio conservativo. E’ un calcio funzionale. Conte li ha voluti quasi tutti grandi e grossi. Con il Lecce quasi rischiava di prendere il primo da calcio d’angolo e di testa. “