“Un altro passo verso la gloria”, quotidiani pazzi per Conte

Il Napoli si avvicina alla conclusione della stagione mantenendo 3 punti di vantaggio sull’Inter di Inzaghi.

Grandi meriti vanno a mister Conte che sta portando il Napoli a realizzare un miracolo sportivo, i quotidiani hanno premiato il lavoro di Conte con tanti voti positivi nella trasferta di Lecce.

La Gazzetta dello Sport ha dato un 7.5: “Architetta un sistema mobile che porta tanti uomini in area avversaria: bene per un tempo, poi deve arroccarsi e gli riesce bene. Tre punti in più, una gara in meno“, dello stesso avviso è il Corriere dello Sport: “Un altro passo verso la gloria a casa sua, in un clima ostile, giocando di tattica e nervi: parte a quattro, poi passa e chiude a cinque blindando una vittoria fondamentale. Quarto clean sheet di fila: ha una squadra di lottatori da scudetto“.

Eurosport invece dà un 7: “La mossa di schierare Raspadori è felicissima perché è proprio Jack a firmare un gol pesantissimo che vale una fetta di titolo. Per il resto è il solito Napoli concreto e determinato a non mollare un centimetro in campo“.