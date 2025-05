Olivera premiato dai quotidiani per la prestazione a Lecce: i voti

Mathias Olivera ha esordito da centrale di difesa a Lecce sfoderando una prestazione di grande livello.

Il difensore di Montevideo, ha conquistato i quotidiani che hanno premiato il match disputato con diversi 7 in pagella.

La Gazzetta dello Sport commenta così il match di Mathias: “Improvvisato difensore centrale, dimostra grande maturità cavandosela con disinvoltura sia in campo aperto sia nel posizionamento“, il Corriere dello Sport analizza: “La prima da centrale difensivo, come con la Celeste, per uno abituato a martellare la sinistra: figura super“.

Eurosport invece dà 6.5 alla prestazione del terzino azzurro: “Difensore centrale adattato, se la cava senza troppi patemi e sa rendersi utile anche al momento di far partire l’azione”.