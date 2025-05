Napoli e Inter, cosa dice il prossimo turno

La terzultima del campionato prevede per le due squadre in lotta per il titolo le seguenti gare:

Domenica 11 maggio alle 18:00 Torino – Inter

Seguirà nella stessa giornata, alle 20:45 Napoli – Genoa.

Stavolta tocca agli azzurri scendere in campo conoscendo il risultato dell’avversaria.

L’Inter sarà reduce dalla battaglia di martedì in casa contro il Barcellona, in palio la prestigiosa finale di Champions League.

Affronterà quindi in trasferta il Torino tranquillamente posizionato a centro classifica. Buono il percorso da quando è subentrato Vanoli in panchina; forse sta già arrivando un pericoloso rilassamento.

Oltre ai tanti infortunati di lunga data (Zapata e Schuurs tra gli altri), probabilmente non avrà ancora Ricci, mentre è da valutare la disponibilità di Linetty.

Il Genoa di Vieira, avversario degli azzurri, è un poco più sotto in classifica, ma già matematicamente salvo. Sarà intanto impegnato in casa contro il Milan ancora a caccia di punti per l’Europa, nel posticipo di domani lunedì sera alle 20:45.

Dopo questa partita avremo le idee più chiare sullo schieramento che si presenterà al Maradona. Occhio a Pinamonti e Thorsby in diffida, un’ammonizione li escluderebbe dalla gara con il Napoli.