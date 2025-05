La classifica completa, bagarre in zona Champions

Dopo le gare di oggi si delinea la classifica di serie A dopo la trentacinquesima giornata. Resta solo Genoa – Milan di domani sera per completare il quadro.

Per la lotta al titolo le gare di ieri hanno portato il Napoli a 77 punti, insegue l’Inter con 74 lunghezze.

L’Atalanta che oggi ha spedito il Monza in Serie B è bene attestata al terzo posto con 68 punti.

Grande incertezza per l’ultimo posto valido per la prossima Champions. Vincono le romane (Lazio ad Empoli e Roma in casa contro la Fiorentina) e raggiungono la Juventus a 63 punti, fortunosamente bloccata sul pareggio da un ottimo Bologna, nella gara appena conclusasi. Subito dietro proprio i felsinei con 62 punti.

In coda il Monza è già retrocesso; Empoli e Venezia rischiano grosso, l’unica ragionevolmente raggiungibile sembra il solo Lecce.

In ottica azzurra interessa il percorso della Lazio che, dopo la Juventus nel prossimo turno, affronterà i nerazzurri di Inzaghi. I biancazzurri ad un passo dalla Champions avrebbero sicuramente ancora più ambizioni e voglia di fare risultato a Milano.

E anche quello del Parma che si trova 5 punti sopra al Lecce; nel prossimo turno potrebbe chiudere i giochi in trasferta ad Empoli. Un risultato negativo sarebbe invece una ulteriore leva a far bene al Maradona nella penultima giornata.