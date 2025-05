Ivan Zazzaroni: “Favorevole al VAR ma l’unghia in fuorigico è una truffa”

Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport, ha commentato sul proprio profilo Instagram il gol annullato a Romelu Lukaku contro il Lecce: “Ha ragione Paolo Bonolis: per risolvere il problema dei fuorigioco millimetrici i giocatori dovrebbero indossare gli scarpini di Pupo. Calcio ridicolo: il gol annullato a Lukaku, 48,5 di piede, in Lecce Napoli“.

Zazzaroni ha proseguito commentando il gol annullato in Champions a Mkhitaryan: ““Vergognoso quel gol tolto a Mhkitaryan. Favorevole al VAR mi spiace come viene utilizzato, ma l’unghia non esiste al mondo in uno sport di movimento. È una truffa. Il calcio è un’altra cosa e va trovato un rimedio. Che vantaggio è un’unghia avanti dell’attaccante rispetto a chi difende?”.