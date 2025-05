Il Napoli vince a Lecce: controversia sul rigore non assegnato a Raspadori

Il Napoli ha conquistato una vittoria di misura a Lecce grazie a un gol di Raspadori. L’attaccante si era anche guadagnato un calcio di rigore netto, secondo il Corriere dello Sport, anche se non è stato ravvisato dall’arbitro Davide Massa.



Il quotidiano ha assegnato a Massa un 5 in pagella, criticandolo per diversi errori tecnici, più che disciplinari. Il più grave è stato non assegnare un rigore al Napoli, nonostante l’intervento dell’OFR. L’episodio si è verificato quando Raspadori è entrato in area, ha tirato, ha appoggiato il piede sinistro a terra dopo il tiro ed è stato travolto da Gaspar, che gli è piombato addosso con troppa foga, finendo per piegargli la caviglia.



, ha fatto proseguire il gioco, e il VAR non lo ha richiamato, commettendo entrambi un errore: Massa per non aver fischiato un penalty chiaro in campo, e il VAR per non averlo segnalato. Che Raspadori avesse già tirato conta poco, poiché il pallone era ancora in gioco e Gaspar ha interviene in maniera imprudente sull’avversario, al limite della vigoria sproporzionata.