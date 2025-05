Dopo la vittoria di ieri contro il Lecce, mister Conte ha concesso 2 giorni di riposo alla sua squadra.

Il Napoli si rivedrà a Castel Volturno solo martedì per preparare il match in casa contro il Genoa, terz’ultima partita dell’anno; stamane però Juan Jesus si è visto al centro sportivo per proseguire l’iter riabilitativo dall’infortunio patito contro l’Empoli e che lo tiene fuori dal 14 aprile.