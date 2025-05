Il Napoli ha bisogno di 7 punti per vincere lo scudetto. Ecco quale può essere il match decisivo

Dopo la vittoria del Napoli a Lecce, l’Inter ha risposto con un altra vittoria battendo 1-0 il Verona di Zanetti facendo capire ai partenopei che dovranno spingere fino all’ultimo se vogliono vincere questo scudetto.

Tuttavia, i nerazzurri dovranno ancora giocare la difficile trasferta contro il Torino e il big match contro la Lazio che potrebbero togliere punti alla squadra di Inzaghi. Ciò non può però essere un alibi per mollare la presa e il Napoli dovrà dunque spingere al massimo in queste ultime tre partite contro Genoa, Parma e Cagliari.

Tra queste tre partite quella contro i gialloblu si presenta la più difficile sulla carta. Il Parma si è infatti dimostrata come la vera e propria ammazza big nei match casalinghi totalizzando ben 13 punti contro le prime nove della classifica al Tardini.

Se la distanza dovesse essere ancora di tre punti alla 37esima giornata allora si deciderà tutto all’ultima di campionato che vede il Napoli contro il Cagliari al Maradona mentre l’Inter affronterà il Como al Sinigaglia ma non è escluso che si potrebbe già decidere tutto alla 37esima giornata. Tutto è ora nelle mani dei due team e la squadra di Conte dovrà essere impeccabile per arrivare fino in fondo.