CorSera: “Il Napoli si è messo in tasca mezzo scudetto”

“Il Napoli, vincendo a Lecce, si è messo in tasca mezzo scudetto”. Ne è sicuro il Corriere della Sera, che all’indomani del successo degli azzurri e dell’Inter e del distacco invariato in classifica, a tre giornate dalla fine, vede la formazione di Antonio Conte strafavorita. Si legge ancora sul quotidiano: “E importa poco o nulla se il blitz in Salento nel secondo tempo è stato sofferto, come sofferta era stata la vittoria a Monza nella precedente trasferta. Alla capolista bastano 7 punti nelle ultime tre partite, significa che si può concedere il lusso di pareggiare a Parma e vincere le due gare, non certo impossibili, al Maradona contro Genoa e Cagliari”.

“Non conta come parti, ma come arrivi, la storia la scrive chi vince. La doppia citazione di Conte perforerà i timpani di Inzaghi, che dopo aver perso la Coppa Italia, adesso rischia di salutare il campionato. Dal tutto al rischio di niente, dal possibile Triplete, a una stagione a bocca asciutta. È la legge spietata del calcio”.