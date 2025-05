Conte: “I miei ragazzi sono dei soldati”

Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico del Napoli Antonio Conte è tornato anche sui tanti infortuni che continuano a falcidiare la rosa ed il rischio di essere ancora più rimaneggiati per queste ultime gare:

“Stiamo facendo passare per normale qualcosa che non lo è: Neres è stato infortunato per tanto tempo da gennaio in poi, Buongiorno ugualmente. Juan Jesus che l’ha sostituito in maniera egregia ha avuto un grande problema. Oggi abbiamo messo Olivera centrale, doveva già giocare con il Torino ma poi Raspadori si è alzato la mattina con 38.5 di febbre. I miei ragazzi sono dei soldati, nell’emergenza non abbiamo mai fiatato. Mi auguro che Lobotka non abbia nulla di grave, non voglio raschiare il fondo del barile ma sono sereno perché posso contare su tutti. A Bologna giocò Scuffet e diede la sua risposta, uguale Mazzocchi che fece una grande partita con l’Empoli. Ho avuto già tante risposte, sono tranquillo ma tranquillo fece una brutta fine…. piedi per terra. Solo chi vince scrive la storia, gli altri al massimo la vanno a leggere. Se non dovessimo vincere… tra 2-3 anni nessuno si ricorderà più del nostro cammino”.