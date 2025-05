Brilla ancora Scott McTominay: “Candidato al MVP stagionale”

Scott McTominay è il grande protagonista della stagione del Napoli.

Il calciatore ex United, acquistato in estate per 30 milioni di euro, sta svolgendo una stagione di grandissimo livello e anche nel match al Via del Mare ha convinto con una prestazione di livello.

Il Corriere dello Sport giudica la prestazione con un 7 pieno: “La furbata sul colpo di Raspa è da vecchia volpe e vale mezzo gol. Viene sempre dentro il campo, facendo perdere i riferimenti a Kaba ed Helgason. Dalle sue giocate nascono spesso le cose più interessanti, nonostante i raddoppi”; concorda Tuttosport: “Fa i solchi sul terreno, anche quando non segna. Si candida ad essere il miglior giocatore di questo campionato: per il Lecce è un incubo“.

Eurosport invece dà un 6.5: “Gioca in totale fiducia, appena può si butta dentro. Decisivo il suo velo sulla punizione-gol di Raspadori“.