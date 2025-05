Apprensione per Lobotka – Sky: ecco la prima diagnosi

Come riportato da Massimo Ugolini ai microfoni di Sky Sport, c’è preoccupazione dopo le prime notizie filtrate sulle condizioni del centrocampista slovacco del Napoli. Il calciatore ieri è uscito anzitempo dal campo, dopo uno scontro di gioco.

Lobotka ha riportato una contusione alla caviglia destra, senza nessuna distorsione. Ovviamente ne sapremo molto di più dopo gli esami strumentali previsti nei prossimi giorni.

Delicata la situazione infortuni in casa azzurra. Sono già out Juan Jesus, Neres e Buongiorno, perdere anche la prima scelta dei centrocampisti centrali sarebbe un altro problema da gestire per mister Conte.

In caso di forfait da parte di Stanislaw, ci sarà Gilmour dal primo minuto.