Lecce-Napoli: Formazioni ufficiali, queste le scelte dei due tecnici

fonte foto: Dazn

Tra meno di un’ora allo stadio Via del Mare di Lecce, la squadra salentina allenata da Giampaolo si prepara ad affrontare un Napoli capolista.

Se per il Napoli questa può essere una possibilità per allungare in classifica sull’Inter, in vista del match di stasera tra Inter e Verona a San Siro, il Lecce invece non ha ancora chiuso i discorsi salvezza e oggi è in cerca di punti contro la prima in classifica, per avvicinarsi alla permanenza matematica nella massima serie.

Queste sono le scelte dei due mister, Conte rilancia Raspadori dal 1′ e poi la sorpresa Olivera centrale. Giampaolo ritrova Krstovic.

Ecco le formazioni ufficiali:

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Kaba, Pierret; Pierotti, Krstovic, Karlsson. All. Giampaolo.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

Chi uscirà vittorioso?