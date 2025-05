L’edizione odierna de Il Mattino ha analizzato le scelte di Conte in vista della partita contro il Lecce, valida per la 35ª giornata di Serie A. Il Napoli scenderà in campo alle 18 con l’obiettivo di vincere, consolidando così il primo posto in classifica. Per gli azzurri, è una grande opportunità da non sprecare. Tuttavia, Conte dovrà fare a meno di Buongiorno, Jesus e Neres. Mathias Olivera sarà schierato come difensore centrale, formando coppia con Amir Rrahmani. Conte avrebbe lavorato nelle ultime due settimane sull’adattamento del centrale uruguaiano nel cuore della difesa, una scelta che si rende necessaria poiché Marin non sarebbe ancora pronto per affrontare battaglie impegnative come quella prevista contro il Lecce. C’è incertezza sul modulo difensivo che verrà adottato. Solo il tempo dirà se Conte opterà per una difesa a quattro o a cinque. A giudicare dai movimenti di Spinazzola, però, è possibile che la disposizione in campo ricordi più un 4-4-2 che un 3-5-2. In ogni caso, la configurazione tattica cambia poco in termini offensivI, perché in avanti tornerà titolare Jack Raspadori. L’ultima volta che l’attaccante era partito dal primo minuto risale alla trasferta contro il Venezia.