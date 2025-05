Dopo la vittoria contro il Torino il Napoli deve affrontare il Lecce in piena lotta salvezza. Sarà una partita molto ostica per gli uomini di Conte che dovranno continuare a vincere per poter coronare il sogno scudetto.

Tuttavia, come riporta Il Mattino, gli ultras del Napoli apporranno una corona sulla panchina del Lecce in memoria di Graziano Fiorita ossia lo storico fisioterapista deceduto improvvisamente prima di Atalanta – Lecce.