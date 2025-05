L’edizione odierna de Il Mattino ha posto l’attenzione su un evento che potrebbe verificarsi oggi prima della partita. Lecce e Napoli si affronteranno alle 18 in una gara valida per la 35ª giornata di Serie A. Il settore ospiti dello stadio sarà completamente pieno, con una massiccia affluenza di ultras partenopei all’interno dell’impianto pugliese. Oggi, inoltre, si prospetta un gesto significativo da parte degli ultras del Napoli. Nei giorni scorsi è stato diffuso sui social un invito rivolto ai tifosi leccesi: girare le spalle al campo durante l’inno della Serie A, come forma di protesta pacifica nei confronti della Lega. L’accusa riguarda una presunta mancanza di sensibilità verso Graziano Fiorita e il Lecce Calcio, in seguito alla tragedia avvenuta la scorsa settimana. I promotori hanno definito questa iniziativa come un messaggio silenzioso, ma assordante. In segno di distensione e rispetto, gli ultras del Napoli avrebbero inoltre espresso l’intenzione di deporre una corona sulla panchina del Lecce.