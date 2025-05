L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla nota questione legata al nuovo centro sportivo del Napoli. Secondo il quotidiano, continuano a emergere possibili opzioni per la futura struttura. Tra queste, si è aggiunta l’ipotesi di una nuova zona. Si tratta di Succivo, in provincia di Caserta, situata a circa venti chilometri dalla città e raggiungibile in meno di mezz’ora di auto. I dirigenti incaricati da De Laurentiis stanno attualmente valutando le caratteristiche del territorio, la fattibilità dei lavori e i collegamenti logistici necessari. La struttura prevista dovrebbe ospitare non solo gli allenamenti della Primavera, ma anche l’intero settore giovanile. Nelle vicinanze dei terreni individuati si trovano la stazione di Afragola e un campo di calcio comunale che, con l’aggiunta di una tribuna, potrebbe essere adattato per le partite della Primavera, inclusa la Youth League, un’esigenza espressa più volte dal presidente De Laurentiis. Va però sottolineato che l’ipotesi di Succivo è solo una delle opzioni sul tavolo. Il Napoli preferisce procedere con cautela, tenendo conto dell’esperienza negativa con il progetto de La Piana, sfumato per problematiche tecniche emerse durante studi condotti dagli agronomi. Tra le zone in esame vi sarebbe anche un’area nei pressi di Qualiano.