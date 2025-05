L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza i dettagli della sfida di oggi tra Lecce e Napoli. Il quotidiano evidenzia un clima teso a Lecce, con ostilità nei confronti di Conte e proteste pronte contro la Lega Serie A. Il Napoli punta a consolidare la corsa allo scudetto, mentre il Lecce lotta per conquistare punti preziosi in ottica salvezza. Nonostante i decenni trascorsi e alcune incomprensioni del passato, una frangia della tifoseria continua a mostrargli un certo grado di ostilità. Questo, nonostante lo stesso Conte abbia sempre ribadito il suo amore per la città, affermando che niente potrà scalfire il legame con Lecce. Ma oggi è anche il giorno del ricordo legato alla tragica scomparsa di Graziano Fiorita, massoterapista del Lecce per 25 anni, morto improvvisamente a 47 anni la scorsa settimana. La sua perdita ha lasciato un vuoto enorme, soprattutto nella famiglia che ha lasciato. Il cordoglio è unanime, ma tra i tifosi permane la rabbia nei confronti della Lega per non aver rinviato la partita di Bergamo dopo l’accaduto. Per manifestare il proprio disappunto, oggi la curva nord indosserà una maglia nera e potrebbero essere messi in atto gesti simbolici di protesta, come voltare le spalle al campo durante l’inno della Lega Serie A.