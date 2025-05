Ultim’ora – Lautaro Martinez ha svolto gli esami clinici per l’infortunio post Barcellona, almeno 7 giorni di stop per l’attaccante argentino

Esami clinici e strumentali questa mattina per l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez all’Istituto Humanitas di Rozzano, dove ha fatto controllare il problema accusato nella sfida contro il Barcellona. Per il capitano nero azzurro elongazione ai flessori della coscia sinistra, questo gli farà sicuramente saltare la sfida contro l’Hellas Verona di questo sabato in campionato. Come fa sapere Sky Sport l’infortunio dovrebbe tenerlo fuori per 7-10 giorni, e si dovrà capire come risponderà la coscia tra domani e dopodomani per valutarlo in vista della gara di ritorno della semifinale di Champions contro il Barcellona, almeno per poterlo portare in panchina per inserirlo a gara in corso. Questo il comunicato del club lombardo: “Esami clinici e strumentali per Lautaro Martinez questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante argentino elongazione ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno.