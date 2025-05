Tiribocchi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “McTominay è una grandissima sorpresa, sapevo fosse forte ma non fino a questo punto. E’ un soldatino, questo per Conte è il massimo. Contro il Lecce gara che si giocherà sui nervi, la posta in palio è altissima per entrambe le squadre. L’Inter è superiore ma ha sbagliato qualche gara, il Napoli ci ha sempre creduto”.