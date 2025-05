Perillo: “La tifoseria del Napoli è straordinaria, ha i suoi grandi meriti”

Il giornalista Rai Antonello Perillo è intervenuto a Rai Radio Live Napoli per parlare della tifoseria del club partenopeo.

Di seguito le sue parole: “La tifoseria del Napoli – ha affermato – è a dir poco straordinaria e sta spingendo la squadra in questo finale di stagione. Anche prima della scorsa partita con il Torino, i tifosi azzurri hanno accolto i loro beniamini come se fossero eroi, perché così li fanno sentire. I ragazzi di Conte hanno giocato una partita perfetta e l’hanno fatto, domenica scorsa, in un Maradona strapieno: ennesimo sold out, il 12° della stagione ed il 7° consecutivo”.

Poi Perillo ha continuato: “Anche grazie al loro pubblico i giocatori in campo stanno dando prova di grande maturità, senza sbavature. A Fuorigrotta, davanti a tanti tifosi, sono passati quasi in vantaggio e non hanno concesso nulla ad un Torino che non ha mai effettuato neanche un tiro in porta. Migliore in campo Scott McTominay, il centrocampista bomber di Serie A che, con la sua splendida doppietta da vero centravanti, è arrivato ora ad 11 gol. Sfortunato Buongiorno, molto sicuro al rientro e poi uscito per un problema muscolare. Molto bene anche Anguissa, la cui fisicità si è fatta molto sentire a centrocampo. Inesauribile Politano, con strappi coronati dall’assist al bacio per il 2-0”.