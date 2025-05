Valdifiori sicuro: “Conte resterà al Napoli, non andrà da nessuna parte”

Mirko Valdifiori, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di MilanNews per parlare del futuro di Conte. Ecco cosa ne pensa:

“Antonio Conte è un altro allenatore top per quel che ha fatto nella sua carriera. Ha vinto ovunque è andato, quest’anno ha trovato un gruppo di ragazzi che venivano da un’annata difficile ed è riuscito a rivitalizzarli. Mancano gli ultimi 4 passi per uno scudetto che a inizio anno sarebbe stato impensabile. Se vincesse lo scudetto non so se il Milan riuscirà a strapparlo al Napoli ma per aprire un ciclo nuovo sarebbe un grandissimo allenatore. Ma sono valutazioni che farà anche Conte al termine della stagione”.