Ugolini: “Lecce-Napoli, Conte schiererà Raspadori titolare. Attesi 5000 napoletani al Via del Mare”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky, ha svelato le ultime novità arrivate da Castel Volturno. Si è parlato a proposito delle ultime novità riguardanti la formazione che i partenopei schiereranno contro il Lecce.

“Romelu Lukaku reggerà l’attacco anche nella prossima, probabilmente in compagnia di Giacomo Raspadori. Anche perché c’è l’emergenza dell’assenza di Alessandro Buongiorno e della sua ricaduta, che si somma a quella di Neres e Juan Jesus. I piani saltati per Napoli-Torino per via dell’influena potrebbero essere quindi tirati nuovamente fuori dal cassetto. Quindi probabilmente vedremo un 4-4-2 con Olivera centrale, Di Lorenzo Rrahmani e Spinazzola nei 4. Un centrocampo con Politano e McTominay larghi, ed Anguissa e Lobotka in mezzo, con Raspadori e Lukaku davanti. Sarà una partita speciale per quel che è successo all’ambiente Lecce nell’ultima settimana, per Conte che torna a casa, soprattutto per il Napoli che vuole confermare il vantaggo dei 3 punti e fare il primo dei 4 passi verso lo scudetto. Il Lecce a Bergamo ha ben figurato, ritroverà Krstovic e l’atmosfera sarà molto calda, sia di temperatura che di attesa. Saranno almeno 5000 i tifosi del Napoli a presenziare al Via del Mare”