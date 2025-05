Tifosi azzurri pronti in massa a spingere il Napoli contro il Lecce: il dato

Come riporta il Corriere dello Sport, sono stati polverizzati biglietti per il settore ospiti del Lecce. Mille erano i posti disponibili e i tifosi residenti fuori dalla Campania che non sono riusciti ad acquistarlo hanno optato per gli altri settori dello stadio. Saranno in totale cinquemila i supporters azzurri, pronti a spingere il Napoli in un atmosfera che si preannuncia rovente. Tra chi partirà oggi sfruttando il ponte e il weekend e chi arriverà a ridosso della partita, sarà un Via del Mare tutto esaurito e a forti tinte azzurre.