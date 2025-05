Repubblica – Lecce-Napoli, gli 11 di Conte. Pronte due novità, i dettagli

Antonio Conte sta studiando due novità in vista della prossima partita di campionato, ovvero Lecce-Napoli. L’infortunio di Alessandro Buongiorno costringerà il tecnco a dover cercare una nuova soluzione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, l’idea è quella di spostare al centro della difesa Mathias Olivera, così come ha spesso giocato nella nazionale uruguaiana. Un cambio tattico che farebbe accomodare Rafa Marin in panchina. Con questo schieramento, Leonardo Spinazzola sarebbe arretrato tra i 4 di difesa. Inoltre, è pronto il ritorno dal primo minuto di Giacomo Raspadori, frenato dall’influenza poco prima di Napoli-Torino. L’ex Sassuolo, verrebbe collocato al fianco di Romelu Lukaku, così da riportare la squadra al simil-3-5-2 visto nelle ultime uscite.