Rai – Rinnovo Meret, c’è stata una frenata legata ad un bonus non richiesto. I dettagli

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato della Rai, ha svelato degli aggiornamenti per quanto riguarda il rinnovo di Alex Meret. Secondo quanto riportato, c’è stata una frenata sul rinnovo, i cui discorsi erano dati fatti per conclusi a Pasqua. L’accordo, prevedeva un estensione biennale con ingaggio di 2,5 milioni annui. Ciò che però ha rallentato la trattativa sarebbe stato un bonus non previsto e richiesto dal numero 1 azzurro, che la società non vuole riconoscere. Al momento, le due parti sono al lavoro per trovare una soluzione diplomatica. Stando a quanto filtra dall’entourage dell’ex Udinese, questo non comprometterà il buon esito dell’accordo, nonostante i tempi stringano.